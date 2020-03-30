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Факти / Спорт

Бій Усик – Чісора перенесли на невизначений термін

Бій між українським боксером Олександром Усиком та британцем Дереком Чісорою, який був запланований на 23 травня у Лондоні, перенесли на невизначений термін.

Таке рішення ухвалили через те, що британська комісія з контролю за боксом через пандемію Covid-19 заборонила проводити будь-які спортивні змагання на території Великої Британії до кінця травня 2020 року.

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Також промоутерська компанія Matchroom Boxing перенесла бій між Ділліаном Вайтом та Олександром Повєткіним, який був запланований на 2 травня в Манчестері. А також зустріч між Лі Селбі та Джорджем Камбососою, яка мала пройти 9 травня у Кардіффі.

Нагадаємо, Олександр Усик продовжував підготовку до бою з Чісорою до його офіційного перенесення. З користувачами в Instagram боксер поділився відео, на якому він жонглює предметами, утримуючись на рухомій дошці.

Джерело: ESPN

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