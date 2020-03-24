Всесвітня боксерська організація (WBO) оголосила про скасування всіх боксерських поєдинків до червня 2020 року через пандемію коронавірусу.
– На тлі теперішньої ситуації у всьому світі, яка обумовлена через поширення Covid-19, WBO відклала всі події боксу до червня 2020 року, – йдеться у заяві організації.
Також там додали, що будуть оновлювати інформацію.
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Бій Ломаченка – Лопес повинен був відбутися 14 травня.
Нагадаємо, у 2019 році WBO визнала Василя Ломаченка кращим боксером року.
Джерело: WBO
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