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Факти / Спорт

WBO скасувала бій Ломаченко – Лопес

Всесвітня боксерська організація (WBO) оголосила про скасування всіх боксерських поєдинків до червня 2020 року через пандемію коронавірусу.

– На тлі теперішньої ситуації у всьому світі, яка обумовлена ​​через поширення Covid-19, WBO відклала всі події боксу до червня 2020 року, – йдеться у заяві організації.

Також там додали, що будуть оновлювати інформацію.

Читайте: Які спортивні турніри скасували через коронавірус (СПИСОК)

Бій Ломаченка – Лопес повинен був відбутися 14 травня.

Нагадаємо, у 2019 році WBO визнала Василя Ломаченка кращим боксером року.

Джерело: WBO

Фото: Getty Images

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