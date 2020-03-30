Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах підтвердив, що спортсмени, які раніше подолали кваліфікаційний відбір на Олімпіаду-2020, автоматично отримають путівки на Ігри у 2021 році.

— Зрозуміло, що ті спортсмени, які пройшли кваліфікацію на Олімпійські ігри в Токіо, збережуть за собою ліцензію. Також змагання збережуть назву Токіо-2020, – розповів Бах.

Нині розіграно 57% олімпійських ліцензій. В Олімпійських іграх у Токіо у 2021 році мають взяти участь 11 тис. спортсменів.

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Нагадаємо, МОК та уряд Японії ухвалили рішення перенести Олімпійські ігри у Токіо на наступний рік через пандемію коронавірусу. Змагання відбудуться не пізніше літа 2021 року.

Спершу Ігри мали пройти з 24 липня по 9 серпня 2020 року.