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Факти / Спорт

Пауза у Бундеслізі триватиме до 30 квітня

Бундесліга та нижчі дивізіони Німеччини перебуватимуть на паузі щонайменше до 30 квітня.

На тлі пандемії коронавірусу та її наслідків сьогодні клуби одноголосно ухвалили рішення на загальних зборах відкласти відновлення турнірів щонайменше до 30 квітня.

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Таким чином, клуби взяли до уваги рекомендації президії ліги.

Також під час зборів клубів розглянули можливі варіанти сценарії на найближчі тижні та місяці. Позачергові збори призначили на 17 квітня.

У Німеччині виявлено 67 051 випадків зараження Covid-19. 682 особи померли.

Нагадаємо, до 30 квітня відкладені всі матчі чемпіонату Англії.

Джерело: Deutsche Fussball Liga

Фото: Dreamstime

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