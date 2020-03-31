Український боксер заразився гепатитом А у бою проти росіянина

Український боксер Карен Чухаджян розповів, що заразився гепатитом А у переможному бою з росіянином Сергієм Воробйовим, який відбувся у лютому 2020 року.

Боксер написав пост у соцмережі Facebook, в якому розповів, що хворобу підхопив від свого суперника під час поєдинку.

— Мій карантин почався ще на початку березня, коли мене поклали в лікарню. Під час бою я заразився гепатитом А (хвороба Боткіна). Заразився від суперника. Скажу відразу, він сам не знав, що хворий. Тому я не тримаю зла, ні в чому нікого не звинувачую і вас прошу утриматися від негативних коментарів. Сергій написав мені і сказав, що йому шкода, що так вийшло, – розповів Чухаджян.

Боксер розповів, що почуває себе добре, п’є ліки та дотримується дієти. Карен пролежав у лікарні три тижні і лише нещодавно його виписали.

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Також йому заборонені важкі фізичні навантаження, тому наступний бій буде не раніше осені.

— На щастя, гепатит А повністю виліковується. Ще у мене тепер імунітет до цієї хвороби, шукаю у всьому плюси. Зараз для всього світу дуже непростий період. Вірю, що все закінчиться благополучно для кожного з нас! Мийте руки, висипайтеся, дотримуйтесь карантин і зміцнюйте імунітет домашніми тренуваннями, – написав Карен.

Завдяки перемозі над Воробйовим Чухаджян заволодів поясом WBA International та здобув свою 16-ю перемогу поспіль.

Нагадаємо, бій Олександра Усика та Дерека Чісори перенесли через пандемію коронавірусу.

Джерело: Карен Чухаджян

Фото: Карен Чухаджян