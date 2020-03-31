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Факти / Спорт

Залишайтеся вдома: Володимир Кличко розповів про ситуацію з коронавірусом у США

Колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко записав відеозвернення до українців.

— У нинішній кризі, через яку проходить майже весь світ, є головний і простий принцип – якщо ти вдома, ти захищений. Полетівши до сплеску пандемії, я сьогодні перебуваю за межами України і, на жаль, змушений залишитися тут. Але подумки я з вами, на Батьківщині.

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Також Володимир Кличко розповів про складну ситуацію у США з пандемією коронавірусу.

— Вірус поширюється і вирує з величезною прогресією, ухвалені суворі обмежувальні заходи, багато хворих і, на жаль, багато померлих, а їхня кількість зростає щодня. Бракує елементарного: масок, засобів захисту та лікарняних ліжок. У центральному парку Нью-Йорка сьогодні розгорнули польовий шпиталь. Я не хочу, щоб Україну біда торкнулася в таких масштабах.

Я знаю, що мер Києва сьогодні робить все, щоб місто не було охоплене вірусом. Коли вам говорять: Залишіться вдома, це означає – залишіться вдома. Інакше масштаби ситуації, яка розгортається, будуть катастрофічними. Бережіть себе, залишайтеся вдома і повірте, жодна зустріч не варта того, щоб бути кинутими на ваги життя, – додав Кличко.

Нагадаємо, під час щоденного брифінгу мер Києва Віталій Кличко розповів, скільки киян контактували з хворими на Сovid-19 і кого перевірили.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: Dreamstime

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