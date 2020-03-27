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Факти / Спорт

У лікарні в Англії заспівали You’ll Never Walk Alone – Клопп розплакався

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував відео, яке йому напередодні надіслали на пошту.

Німецький фахівець розповів, що його зворушили кадри з лікарні у відділенні інтенсивної терапії, де працівники NHS виконують легендарну пісню мерсисайдців You’ll Never Walk Alone (Ти ніколи не будеш один), яка вважається гімном клубу.

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Також Клопп зізнався, що захоплюється лікарями, які працюють в умовах пандемії коронавірусу у непростий час.

— Мій англійський дуже поганий, щоб висловити все моє захоплення. Вчора мені надіслали  відео, де люди в лікарні у відділення інтенсивної терапії співають You’ll Never Walk Alone, і я відразу ж заплакав. Це неймовірно.

Але це показує, що ці люди не тільки працюють, а й їхній дух не зламати. Вони звикли допомагати іншим людям, і нам слід цьому повчитися, тому що нас зазвичай хвилюють тільки свої проблеми, хоча для них це щоденна робота. Вони наражають себе на небезпеку, тому що допомагають хворим, – сказав Клопп.

Нагадаємо, керівники кількох клубів англійської Прем’єр-ліги запропонували зупинити чемпіонат Англії сезону-2019/20 і повністю його переграти у майбутньому.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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