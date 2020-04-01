Колишній президент французького футбольного клубу Марсель Пап Діуф помер у вівторок від наслідків зараження вірусом Covid-19.

68-річного Діуфа госпіталізували з симптомами зараження коронавірусом. Тест дав позитивний результат.

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У вівторок колишнього президента Марселя мали відправити літаком з Дакара в Ніццу, однак його стан погіршився. Пізніше сім’я Діуфа повідомила про його смерть.

L’Olympique de Marseille a appris avec beaucoup de tristesse le décès de Pape Diouf. Pape restera à jamais dans le cœur des Marseillais comme l’un des grands artisans de l’histoire du club. Toutes nos condoléances à sa famille et ses proches.pic.twitter.com/w9KyE45JMA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 31, 2020

Діуф був президентом Марселя з 2005 по 2009 рік. За цей час клуб двічі ставав срібним призером французької Ліги 1 та двічі фіналістом Кубка Франції. Також у 2005 році Марсель став переможцем Кубка Інтертото.

Раніше від коронавірусу помер екс-президент нідерландського Вітесса Кес Баккер.

Джерело: Olympique de Marseille