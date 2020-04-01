Ломаченко та Хейні готові провести бій

Український боксер Василь Ломаченко та американець Девін Хейні влаштували словесну перепалку на офіційній сторінці спортивного стрімінгового сервісу DAZN.
DAZN на своїй сторінці розмістив пост з досить дивною турнірною сіткою фентезі турніру у легкій вазі, де у фінал вийшла пара Ломаченко – Хейні.
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Першим відписав у коментарях до посту Хейні, який заявив, що нокаутує Ломаченка. У відповідь українець написав: Ти серйозно?
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Тоді Хейні продовжив:
— Давай дамо фанатам те, що вони хочуть побачити!
І Ломаченко заявив, що готовий битися з американцем. Тоді до розмови приєднався промоутер американця Едді Хірн, який погодився організувати бій.
Нагадаємо, WBO скасувала бій Ломаченко – Лопес через пандемію коронавірусу.
Фото: Lord Devin Haney, LOMA