Ломаченко та Хейні готові провести бій

Український боксер Василь Ломаченко та американець Девін Хейні влаштували словесну перепалку на офіційній сторінці спортивного стрімінгового сервісу DAZN.

DAZN на своїй сторінці розмістив пост з досить дивною турнірною сіткою фентезі турніру у легкій вазі, де у фінал вийшла пара Ломаченко – Хейні.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений DAZN USA (@dazn_usa) 30 Бер 2020 р. о 9:02 PDT

Першим відписав у коментарях до посту Хейні, який заявив, що нокаутує Ломаченка. У відповідь українець написав: Ти серйозно?

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Тоді Хейні продовжив:

— Давай дамо фанатам те, що вони хочуть побачити!

І Ломаченко заявив, що готовий битися з американцем. Тоді до розмови приєднався промоутер американця Едді Хірн, який погодився організувати бій.

Нагадаємо, WBO скасувала бій Ломаченко – Лопес через пандемію коронавірусу.

Фото: Lord Devin Haney, LOMA