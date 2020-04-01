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Факти / Спорт

Ломаченко та Хейні готові провести бій

Український боксер Василь Ломаченко та американець Девін Хейні влаштували словесну перепалку на офіційній сторінці спортивного стрімінгового сервісу DAZN.

DAZN на своїй сторінці розмістив пост з досить дивною турнірною сіткою фентезі турніру у легкій вазі, де у фінал вийшла пара Ломаченко – Хейні.

 

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Допис, поширений DAZN USA (@dazn_usa)

Першим відписав у коментарях до посту Хейні, який заявив, що нокаутує Ломаченка. У відповідь українець написав: Ти серйозно?

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Тоді Хейні продовжив:

— Давай дамо фанатам те, що вони хочуть побачити!

І Ломаченко заявив, що готовий битися з американцем. Тоді до розмови приєднався промоутер американця Едді Хірн, який погодився організувати бій.

Нагадаємо, WBO скасувала бій Ломаченко – Лопес через пандемію коронавірусу.

Фото: Lord Devin Haney, LOMA

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