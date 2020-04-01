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УЄФА переніс всі матчі збірних, які були заплановані на червень

Союз європейських футбольних асоціацій переніс всі матчі чоловічих та жіночих футбольних збірних, що повинні були відбутися у червні, на невизначений термін.

Також відкладено проведення всіх інших змагань під егідою УЄФА до подальшого повідомлення.

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В УЄФА повідомили і про скасування чоловічого чемпіонату Європи з футболу U-17 та жіночого чемпіонату Європи U-19. Фінальні турніри жіночого ЧЄ U-19 та чоловічого ЧЄ U-17 відкладені на невизначений термін, оскільки вони є кваліфікаційним відбором на чемпіонати світу під егідою ФІФА.

Раніше повідомлялося, що УЄФА 1 квітня проведе відеоконференцію з генеральними секретарями 55 національних асоціацій.

Під час зустрічі мали обговорити ситуацію, яка склалася у всіх турнірах, що проводяться під егідою УЄФА, результати переговорів на рівні ФІФА та Європи з таких питань, як контракти футболістів та трансферна система.

Нагадаємо, 17 березня УЄФА ухвалив рішення перенести Євро-2020 на наступний рік.

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

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