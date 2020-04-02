





Суперник збірної України на Євро Депай завів собі левеня / 3 фотографии

Варто відзначити, що у 26-річного Депая є величезне татуювання на спині із зображенням дорослого лева.

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Підписники Мемфіса розділилися у думках під постом. Одні захоплюються фото, інші відзначають, що спортсмен подає іншим поганий приклад, адже лев зовсім не домашня тварина.

Нагадаємо, збірна України є суперником збірної Нідерландів у фінальній частині Євро-2020, яке відбудеться у 2021 році.

Фото: Memphis Depay