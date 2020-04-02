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Факти / Спорт

Суперник збірної України на Євро Депай завів собі левеня

Вінгер збірної Нідерландів та французького Ліона Мемфіс Депай завів собі екзотичну тваринку.

У своєму акаунті у соцмережі Instagram Мемфіс опублікував кілька знімків з маленьким левеням.

Футболіст розповів, що назвав тваринку на честь себе – Мемфіс.

  • Мемфис Депай со львом
  • Мемфис Депай со львом
  • Мемфис Депай со львом
  • Мемфис Депай со львом
  • Мемфис Депай со львом
  • Мемфис Депай со львом
Суперник збірної України на Євро Депай завів собі левеня / 3 фотографии

Варто відзначити, що у 26-річного Депая є величезне татуювання на спині із зображенням дорослого лева.

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Підписники Мемфіса розділилися у думках під постом. Одні захоплюються фото, інші відзначають, що спортсмен подає іншим поганий приклад, адже лев зовсім не домашня тварина.

Нагадаємо, збірна України є суперником збірної Нідерландів у фінальній частині Євро-2020, яке відбудеться у 2021 році.

Фото: Memphis Depay

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