Вінгер збірної Нідерландів та французького Ліона Мемфіс Депай завів собі екзотичну тваринку.
У своєму акаунті у соцмережі Instagram Мемфіс опублікував кілька знімків з маленьким левеням.
Футболіст розповів, що назвав тваринку на честь себе – Мемфіс.
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Суперник збірної України на Євро Депай завів собі левеня / 3 фотографии
Варто відзначити, що у 26-річного Депая є величезне татуювання на спині із зображенням дорослого лева.
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Підписники Мемфіса розділилися у думках під постом. Одні захоплюються фото, інші відзначають, що спортсмен подає іншим поганий приклад, адже лев зовсім не домашня тварина.
Нагадаємо, збірна України є суперником збірної Нідерландів у фінальній частині Євро-2020, яке відбудеться у 2021 році.
Фото: Memphis DepayPGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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