ФІФА безстроково продовжить сезон-2019/2020

Міжнародна федерація футболу незабаром оголосить про рішення щодо решти поточного сезону, який перервали через пандемію коронавірусу.

Організація безстроково продовжить нинішню кампанію та дозволить національним лігам самостійно визначати терміни її закінчення.

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Також будуть зміщені тимчасові рамки літнього трансферного вікна, а клуби зможуть продовжувати контракти з футболістами, чиї угоди закінчуються 30 червня 2020 року, щоб вони змогли дограти матчі, що залишилися.

Нині через пандемію Covid-19 у всьому світі призупинені майже всі національні чемпіонати. Єдиною країною в Європі, де проходять матчі вищої ліги, залишається Білорусь.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що нинішній сезон в Європі має бути завершений до 3 серпня. Також в УЄФА закликали ліги не завершувати достроково сезон.