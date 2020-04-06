PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Як залишатися у формі під час карантину – ВООЗ назвала 5 активностей

ФІФА разом з ООН та ВООЗ підтримала кампанію #BeActive, яка стартувала у Міжнародний день спорту для розвитку та миру, щоб заохотити людей бути здоровими вдома #HealthyAtHome під час боротьби з пандемією Covid-19.

ВООЗ рекомендує всім дорослим виділяти принаймні 30 хвилин на день для фізичних вправ, а дітям – щонайменше 60 хвилин на день.

В рамках програми ВООЗ пропонує такі форми активності в домашніх умовах:

  • онлайн-заняття з фізичними вправами;
  • танці;
  • активні відеоігри;
  • стрибки на скакалці;
  • тренування м’язів та балансу.

Як залишатися у формі під час карантину - ВООЗ назвала 5 активностей

— ФІФА попросила футбольну спільноту, від асоціацій та клубів, до гравців та вболівальників, показати свою підтримку, відкласти суперництво та проявити нову солідарність, щоб ми могли подолати коронавірус, – сказав генеральний секретар ФІФА Антоніо Гутьєррес.

Читайте: Топ-10 найкращих фільмів про спорт

Реал Мадрид, Барселона, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед, які раніше приєдналися до ініціативи, попросили футбольних вболівальників відмовитися від суперництва і зібратися разом на #BeActive, щоб перемогти коронавірус.

— У цей час навіть суперникам потрібно триматися разом. Ми повинні тримати відстань, але не втрачати пильності. Ми можемо проявляти солідарність, залишаючись активними та дотримуючись вказівок ВООЗ, – говорять у відеоролику футболіст Ліверпуля Трент Александер-Арнольд та гравець МЮ Маркус Рашфорд.

Міжнародний день спорту для розвитку та миру створений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 23 серпня 2013 року, а з 6 квітня 2014 року підтримується Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Раніше Факти ICTV розповідали, для чого дитині необхідна ранкова руханка.

Джерело: WHO

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка