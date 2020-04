Як залишатися у формі під час карантину – ВООЗ назвала 5 активностей

ФІФА разом з ООН та ВООЗ підтримала кампанію #BeActive, яка стартувала у Міжнародний день спорту для розвитку та миру, щоб заохотити людей бути здоровими вдома #HealthyAtHome під час боротьби з пандемією Covid-19.

ВООЗ рекомендує всім дорослим виділяти принаймні 30 хвилин на день для фізичних вправ, а дітям – щонайменше 60 хвилин на день.

В рамках програми ВООЗ пропонує такі форми активності в домашніх умовах:

Реал Мадрид, Барселона, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед, які раніше приєдналися до ініціативи, попросили футбольних вболівальників відмовитися від суперництва і зібратися разом на #BeActive, щоб перемогти коронавірус.

