Як залишатися у формі під час карантину – ВООЗ назвала 5 активностей

ФІФА разом з ООН та ВООЗ підтримала кампанію #BeActive, яка стартувала у Міжнародний день спорту для розвитку та миру, щоб заохотити людей бути здоровими вдома #HealthyAtHome під час боротьби з пандемією Covid-19.

ВООЗ рекомендує всім дорослим виділяти принаймні 30 хвилин на день для фізичних вправ, а дітям – щонайменше 60 хвилин на день.

В рамках програми ВООЗ пропонує такі форми активності в домашніх умовах:

онлайн-заняття з фізичними вправами;

танці;

активні відеоігри;

стрибки на скакалці;

тренування м’язів та балансу.

— ФІФА попросила футбольну спільноту, від асоціацій та клубів, до гравців та вболівальників, показати свою підтримку, відкласти суперництво та проявити нову солідарність, щоб ми могли подолати коронавірус, – сказав генеральний секретар ФІФА Антоніо Гутьєррес.

Читайте: Топ-10 найкращих фільмів про спорт

Реал Мадрид, Барселона, Ліверпуль та Манчестер Юнайтед, які раніше приєдналися до ініціативи, попросили футбольних вболівальників відмовитися від суперництва і зібратися разом на #BeActive, щоб перемогти коронавірус.

— У цей час навіть суперникам потрібно триматися разом. Ми повинні тримати відстань, але не втрачати пильності. Ми можемо проявляти солідарність, залишаючись активними та дотримуючись вказівок ВООЗ, – говорять у відеоролику футболіст Ліверпуля Трент Александер-Арнольд та гравець МЮ Маркус Рашфорд.

.@FIFAcom, @UN & WHO join forces to fight #COVID19 and support the #BeActive campaign launched on the International Day of Sport for Development and Peace to encourage people to be #HealthyAtHome https://t.co/iibpkdn3CH pic.twitter.com/2AYSKgGYGA — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 6, 2020

Міжнародний день спорту для розвитку та миру створений Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 23 серпня 2013 року, а з 6 квітня 2014 року підтримується Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Раніше Факти ICTV розповідали, для чого дитині необхідна ранкова руханка.

Джерело: WHO