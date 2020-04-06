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Факти / Спорт

Мати Хосепа Гвардіоли померла від коронавірусу

Померла Долорес Сала Карріо – матір головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли.

Про її смерть повідомив офіційний сайт манчестерського клубу.

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Долорес Сала Карріо померла у Манресі неподалік Барселони після зараження вірусом Covid-19. Жінці було 82 роки

— Сім’я Манчестер Сіті спустошена повідомленням про смерть матері Пепа Долорес Сала Карріо в Манресі після зараження коронавірусом.

Кожен, хто пов’язаний з клубом, висловлює свої найщиріші співчуття у цей сумний час Пепу, його родині та всім їхнім друзям, – йдеться у заяві на сайті клубу.

Раніше Хосеп Гвардіола пожертвував €1 млн на боротьбу з коронавірусом у Барселоні.

Джерело: Манчестер Сіті

Фото: Dreamstime

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