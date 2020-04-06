Померла Долорес Сала Карріо – матір головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли.
Про її смерть повідомив офіційний сайт манчестерського клубу.
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Долорес Сала Карріо померла у Манресі неподалік Барселони після зараження вірусом Covid-19. Жінці було 82 роки
— Сім’я Манчестер Сіті спустошена повідомленням про смерть матері Пепа Долорес Сала Карріо в Манресі після зараження коронавірусом.
Кожен, хто пов’язаний з клубом, висловлює свої найщиріші співчуття у цей сумний час Пепу, його родині та всім їхнім друзям, – йдеться у заяві на сайті клубу.
ÚLTIMO MOMENTO! @ManCity informa el fallecimiento por coronavirus de Dolors Sala Carrió, la madre de Josep Guardiola. Tenía 82 años. Mucha fuerza, Pep. pic.twitter.com/CdNn54KTl0
— TyC Sports (@TyCSports) April 6, 2020
Раніше Хосеп Гвардіола пожертвував €1 млн на боротьбу з коронавірусом у Барселоні.