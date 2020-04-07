PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

Перша смерть від коронавірусу в українському футболі

Помер колишній президент ФК Буковина Василь Федорюк. Йому було 72 роки.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook екс-глава ПФЛ Святослав Сирота.

— Вчора від коронавірусу помер колишній президент ФК Буковина Чернівці Василь Олександрович Федорюк. Сумуємо. Висловлюю співчуття його рідним та близьким. А решта, все ж, можливо, почнуть розуміти, що вірус є, і він реальна загроза життю, – написав Сирота.

Читайте: Мати Хосепа Гвардіоли померла від коронавірусу

Василь Федорюк був президентом Буковини у 1993-1998 та 2007-2010 роках. Саме під його керівництвом клуб востаннє був учасником елітного дивізіону чемпіонату України.

Раніше від ускладнень, спричинених Covid-19,  помер легендарний гравець НФЛ Том Демпсі. Йому було 73 роки.

Джерело: Святослав Сирота

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка