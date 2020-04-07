Помер колишній президент ФК Буковина Василь Федорюк. Йому було 72 роки.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook екс-глава ПФЛ Святослав Сирота.

— Вчора від коронавірусу помер колишній президент ФК Буковина Чернівці Василь Олександрович Федорюк. Сумуємо. Висловлюю співчуття його рідним та близьким. А решта, все ж, можливо, почнуть розуміти, що вірус є, і він реальна загроза життю, – написав Сирота.

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Василь Федорюк був президентом Буковини у 1993-1998 та 2007-2010 роках. Саме під його керівництвом клуб востаннє був учасником елітного дивізіону чемпіонату України.

Раніше від ускладнень, спричинених Covid-19, помер легендарний гравець НФЛ Том Демпсі. Йому було 73 роки.

Джерело: Святослав Сирота