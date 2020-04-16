Я втомився дивитися матчі, яким 14 років: Трамп закликав поновити спорт у США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про необхідність відновлення спортивних подій у країні, які повністю призупинили через пандемію Covid-19.

— Ми повинні повернути наш спорт. Я втомився дивитися бейсбольні матчі, яким 14 років, – заявив Трамп.

President Trump: “We have to get our sports back. I’m tired of watching baseball games that are 14 years old.” pic.twitter.com/FSUKLHI5U0 — The Hill (@thehill) April 14, 2020

Через пандемію коронавірусу майже всі змагання у світі скасовані або припинені, серед яких НБА, НХЛ, НФЛ та MLB. У Європі призупинені всі спортивні турніри, окрім чемпіонату Білорусі з футболу.

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Нині США посідає перше місце у світі за кількістю хворих на Covid-19, а також за кількістю померлих. За останніми даними, у США зафіксовано 639 664 випадки зараження.

До речі, в Італії сумніваються, що Серію А відновлять на тлі пандемії Covid-19.