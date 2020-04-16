Тоттенгем може отримати понад $300 млн за перейменування стадіону

Американська компанія Amazon може стати власником прав на назву стадіону лондонського Тоттенгем Готспур.

Ще одним претендентом на подібну співпрацю є бренд спортивного одягу Nike.

Президент шпор Даніел Леві планує укласти рекордну угоду і передбачає, що може отримати за продаж прав щонайменше $31 млн за сезон на більш ніж десятирічний термін.

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Виступ клубу в англійській Прем’єр-лізі та Лізі чемпіонів є головною підставою для компаній, які зацікавлені у партнерстві з Тоттенгемом.

Також у 2015 році боси НФЛ та Тоттенгема уклали угоду на проведення щороку щонайменше двох ігор під егідою НФЛ. Подібні спортивні заходи роблять операцію з придбання прав на присвоєння іншої назви Тоттенгем Стедіум значно привабливішою.

У Amazon вже налагоджені зв’язки з Тоттенгемом: протягом сезону знімався спільний документальний фільм Все або нічого.

У поточному розіграші АПЛ Тоттенгем посідає восьму сходинку, маючи в активі 41 очко в 29 турах.

Нагадаємо, Тоттенгем надав свою арену для потреб Національної служби охорони здоров’я (NHS) Великої Британії.