Тоттенгем переобладнав свій стадіон для потреб медиків

Лондонський Тоттенгем Готспур надав свою арену для потреб Національної служби охорони здоров’я (NHS) Великої Британії.

Минулого вікенду клубний стадіон переобладнали для роботи співробітників університетської лікарні Північного Міддлсекса (North Middlesex University Hospital).

Читайте: Моурінью привітав свого футболіста з 24-річчям через дорогу

З 14 квітня там розпочне роботу жіноча консультація та лабораторія з тестування на Covid-19.

We’re delighted to be providing some maternity and antenatal services from @SpursOfficial‘s stadium, starting from Tuesday 14 April. Our teams worked their (football) socks off over the weekend to move equipment and fit out the stadium space. Fans of all teams welcome. https://t.co/dK9UdWeknk

— North Mid Hospital (@NorthMidNHS) April 13, 2020