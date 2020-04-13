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Факти / Спорт

Тоттенгем переобладнав свій стадіон для потреб медиків

Лондонський Тоттенгем Готспур надав свою арену для потреб Національної служби охорони здоров’я (NHS) Великої Британії.

Минулого вікенду клубний стадіон переобладнали для роботи співробітників університетської лікарні Північного Міддлсекса (North Middlesex University Hospital).

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З 14 квітня там розпочне роботу жіноча консультація та лабораторія з тестування на Covid-19.

— Наші команди працювали не покладаючи рук в ці вихідні, щоб перевезти устаткування та розмістити його на стадіоні. Вболівальники всіх команд, ласкаво просимо, – йдеться у повідомленні на сторінці лікарні у Twitter.

Раніше Тоттенгем Готспур оголосив про відхід свого футболіста Хин Міна в армію.

Джерело: Tottenham Hotspur

Фото: Dreamstime

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