Ударив суперника п’ятою: Хачеріді “привіз” пенальті у ворота Динамо Брест

Український захисник Євген Хачеріді отримав червону картку в матчі 5-го туру чемпіонату Білорусі між Вітебськом і брестським Динамо.

Хачеріді став антигероєм матчу двічі, бо через його відмашку ногою у своєму штрафному суддя поставив ще й пенальті у ворота Динамо.

Вилучення українського футболіста відбулося на 85-й хвилині матчу, коли Хачеріді п’ятою вдарив суперника, який не володів м’ячем.

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У підсумку брестський клуб програв вдома Вітебську з рахунком 0:1.

Як відомо, Хачеріді підписав контракт із Динамо Брест у жовтні минулого року. Контракт з білоруським клубом розраховано до кінця 2021 року.