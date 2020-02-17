У матчі італійської Серії D між Гроссето та Монтерозі стався цікавий інцидент. Наставника Гроссето Ламберто Магріні вилучили з поля після того, як він вдарив гравця своєї команди.

За рахунку 1:0 на користь Гроссето у другому таймі Магріні змінив на полі хавбека Ріккардо Кретеллу на Маттіа Раванеллі. Футболіст був незадоволений заміною, покидаючи поле він кілька разів сплеснув руками.

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Магріні це не сподобалося, і він вдарив Ріккардо по потилиці, коли гравець йшов до лави запасних.

Головний арбітр зустрічі після консультації зі своїм помічником показав Магріні червону картку за цей інцидент.

Гроссето без свого тренера зумів утримати мінімальну перемогу і очолив групу Е Серії D.

Нагадаємо, у матчі восьмої ліги Італії арбітр показав гравцю червону, а потім вдарив головою у груди у підтрибунному приміщенні.