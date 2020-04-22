Інформація некоректна: УЄФА спростував рекомендації ВООЗ не проводити турніри

Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендувала Союзу європейських футбольних асоціацій скасувати всі міжнародні турніри до кінця 2021 року.

Раніше з’явилася інформація, що ВООЗ рекомендувала УЄФА призупинити проведення міжнародних турнірів до кінця 2021 року через пандемії коронавірусу. Зазначалося, що дана рекомендація була озвучена під час відеоконференції.

— Інформація не є коректною. ВООЗ ніколи не рекомендувала того, щоб футбольні матчі не проводилися до кінця 2021 року, – повідомили в прес-службі УЄФА.

УЄФА за підсумками відеоконференції виніс рекомендацію дограти національні чемпіонати.

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Також були розроблені різні варіанти календаря, які включають в себе як клубні матчі, так і зустрічі національних збірних.