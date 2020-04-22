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ВООЗ рекомендувала УЄФА скасувати міжнародні турніри до кінця 2021 року

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендувала Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призупинити проведення міжнародних турнірів до кінця 2021 року через пандемію коронавірусу.

16 квітня ВООЗ провела відеоконференцію з УЄФА та представниками європейських футбольних клубів, під час якої озвучила відповідну рекомендація.

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Відомо, що дискусія була запеклою та тривала 2,5 години, хоча спочатку планувалося завершити обговорення за годину.

Під час відеоконференції два епідеміолога з ВООЗ показали презентацію, в якій були представлені ймовірні сценарії розвитку ситуації з пандемією Covid-19. У ВООЗ дійшли висновку, що найкращим рішенням буде призупинити міжнародні турніри до кінця наступного року.

У вівторок УЄФА за підсумками відеоконференції виніс рекомендацію дограти національні чемпіонати. Також були розроблені різні варіанти календаря, які включають в себе як клубні матчі, так і зустрічі національних збірних.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат Європи з футболу та Олімпійські ігри у 2021 році можуть пройти без глядачів.

Джерело: Veja

Фото: Dreamstime

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