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Факти / Спорт

В УЄФА визначилися з датою старту сезону-2020/21 у єврокубках

Перший тур групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2020/21 має відбутися 20-21 жовтня. Відповідно, матчі першого туру Ліги Європи-2020/21 плануються провести 22 жовтня.

Відбіркові раунди єврокубків повинні стартувати в кінці липня або на початку серпня.

Читайте: УЄФА змінить формат, щоб дограти поточний сезон у єврокубках

Національні чемпіонати з футболу сезону-2019/20, які були перервані через коронавірус, повинні завершитися до 31 липня 2020 року.

У поточному сезоні перший тур групового етапу Ліги чемпіонів був зіграний 17-18 вересня.

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2019/20, який перенесли на невизначений термін через пандемію Covid-19, може пройти 29 серпня, а фінал Ліги Європи – 26 серпня.

Джерело: Sport.es

Фото: Getty Images

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