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УЄФА хоче, щоб всі національні чемпіонати дограли до 31 липня

У четвер, 23 квітня, після засідання виконкому УЄФА всім національним асоціаціям надішлють рекомендацію завершити чемпіонати та кубкові турніри до 31 липня.

Європейський футбольний союз хоче звільнити серпень для догравання матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

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У разі неможливості дограти сезон, як це, скоріше за все, трапиться у Бельгії та Нідерландах, УЄФА вимагатиме від національних асоціацій надати список команд, які представлятимуть країни у наступному розіграші єврокубкових турнірів.

Раніше стали відомі попередні дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

Джерело: Football Italia

Фото: Dreamstime

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