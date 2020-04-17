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Факти / Спорт

Стали відомі попередні дати фіналів Ліги чемпіонів та Ліги Європи

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) пропонує провести фінал Ліги чемпіонів 29 серпня, а фінал Ліги Європи призначити на 26 серпня.

Матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів можуть провести 28 і 29 липня, решту турніру – в серпні.

Єврокубкові зустрічі можуть провести одночасно з матчами в національних чемпіонатах. Клуби наполягають на тому, щоб дограти чемпіонати, а потім дограти Лігу чемпіонів і Лігу Європи.

Завершення єврокубкових турнірів наприкінці серпня дасть можливість дограти національні чемпіонати, а також може гарантувати, що до цього моменту країни Європи скасують обмеження і команди зможуть літати континентом безперешкодно.

Фінал Ліги чемпіонів пройде в Стамбулі на Олімпійському стадіоні Ататюрка, фінал Ліги Європи – в Гданську на арені Енергія Гданськ.

Читайте: УЄФА змінить формат, щоб дограти поточний сезон у єврокубках Фінали Ліги чемпіонів та Ліги Європи можуть пройти без глядачів Дублін та Бухарест підтвердили намір прийняти Євро-2020

Нині УЄФА призупинив проведення матчів єврокубкових турнірів через пандемію коронавірусу, не проводяться матчі національних чемпіонатів майже всіх країн Європи, а також матчі збірних команд.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з футболу у 2021 році може пройти без глядачів.

Джерело: The Telegraph

Фото: Dreamstime

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