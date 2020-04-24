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Чемпіонат Нідерландів з футболу завершили достроково

Через пандемію коронавірусу поточний сезон чемпіонату Нідерландів з футболу не дограють.

Турнір завершився достроково, чемпіона та команд, які залишать дивізіон, не буде. Таким чином в Ередивізі не буде переможця вперше з 1945 року.

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До наступного розіграшу Ліги чемпіонів потраплять Аякс та АЗ Алкмаар, в Лігу Європи – Фейєноорд, ПСВ та Віллем II.

На момент зупинки чемпіонату Нідерландів перше місце посідав амстердамський Аякс, який набрав 56 очок у 25 матчах. Другим йшов АЗ, маючи стільки ж очок, але поступаючись за додатковими показниками.

Чемпіонат Нідерландів (Ередивізі) з футболу завершили достроково

Останнє та передостаннє місце було у Ден Хаага (19 очок) та Валвейка (15 очок). Вони не вилетять до другого дивізіону.

Нагадаємо, УЄФА хоче, щоб всі національні чемпіонати дограли до 31 липня.

Джерело: Eredivisie

Фото: Getty Images

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