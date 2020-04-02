Чемпіонат Бельгії з футболу достроково припинять через пандемію коронавірусу.

Таким чином, чемпіоном Бельгії стане Брюгге, за який на правах оренди виступає українець Едуард Соболь.

Гент, за який виступають українці Ігор Пластун, Роман Яремчук та Роман Безус, другий у таблиці і зберігає за собою право на кваліфікаційний відбір наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Читайте: УЄФА переніс всі матчі збірних, які були заплановані на червень

Таке рішення ухвалило керівництво вищої ліги Бельгії. Тепер його повинні схвалити на генеральній асамблеї.

Спеціальна робоча група визначить, чи можливо завершення Кубка країни і першого дивізіону Бельгії.

Нагадаємо, УЄФА може скасувати матч за Суперкубок у 2020 році.

Джерело: HLN