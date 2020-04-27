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Факти / Спорт

Клубам АПЛ дозволять робити по п’ять замін за матч

Керівництво Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) розглядає можливість змінити правило замін футболістів під час матчу після відновлення сезону.

Командам дозволять робити п’ять замін замість трьох.

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Це пов’язано з побоюванням деяких команд, що через напружений графік футболісти будуть більш схильні до травм. Англійська футбольна влада спробує мінімізувати загрози здоров’ю футболістів.

Відзначається, що це тимчасовий захід, який запропонувала Міжнародна федерація футболу (ФІФА).

Чемпіонат Англії призупинили 13 березня через пандемію коронавірусу. Клуби хочуть, щоб чемпіонат Англії завершився до 1 липня.

Джерело: The Sun

Фото: Getty Images

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