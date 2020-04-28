ФІФА може заборонити плюватися під час матчів – Daily Mail

Міжнародна федерація футболу розглядає можливість заборонити футболістам плюватися під час ігор. Таке рішення можуть ухвалити, бо коронавірусна інфекція передається через слину.

За плювок суддя може показати футболістові жовту картку. Про це повідомив голова медичного комітету ФІФА Мішель Д’Хоге.

— Коли ми знову почнемо грати в футбол, думаю, нам варто уникати максимально плювків. Питання в тому, чи буде це можливо. Мабуть, за це футболісти отримуватимуть жовті картки. Плювок – це спосіб поширення вірусу, – сказав Д’Хоге.

Д’Хоге також додав, що поки скептично ставиться до перспективи повністю дограти нинішній сезон, який призупинили через пандемію.

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Раніше ФІФА оголосила про зміни у регламенті світового футболу, що запровадили через пандемію коронавірусу.