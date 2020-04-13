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Факти / Спорт

У ФІФА розповіли про долю футболістів, чиї контракти закінчуються влітку

Юридичний директор Міжнародної федерації футболу ФІФА Еміліо Гарсія Сільвер заявив, що футболісти, чиї контракти та орендні угоди закінчуються 30 червня, зможуть покинути клуби, але не матимуть змоги 1 липня заявитися за нові команди.

Сільвер зазначив, що 1 липня, усупереч поширеним правилам, ринок трансферів не відчиниться.

— ФІФА не може продовжити контракти після 30 червня, але трансферні вікна будуть змінені. 1 липня ринок не відкриється. Якщо оренда закінчиться 30 червня, гравець теоретично повинен повернутися в свій клуб, але вікно реєстрації не буде відкрито, – сказав Сільвер.

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Нині більшість футбольних чемпіонатів припинені через пандемію вірусу Covid-19.

Нагадаємо, УЄФА планує дограти залишок матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи у серпні протягом трьох тижнів.

Джерело: TyC Sports

Фото: Dreamstime

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