Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп назвав найбільш вдалий трансфер під час роботи у клубі.

— Трент Александер-Арнольд. Нам навіть не довелося його купувати, просто мій асистент Пеп Ліндерс привів нового гравця і сказав: У молодіжці він грав опорника. Може грати в захисті, може грати на правому або лівому фланзі.

Ми підтягнули його до основи, але виникла проблема: фізичні кондиції були недостатніми. Це нормально, оскільки він ще зовсім молодий. Але ми відразу побачили, що в плані футбольних навичок питань бути не може. Довелося попрацювати над його формою. Далі він зробив ще кілька кроків самостійно. Це було неймовірно і дуже приємно, – розповів Клопп.