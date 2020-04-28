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Факти / Спорт

Клопп назвав свій найкращий трансфер під час роботи в Ліверпулі

Головний тренер англійського Ліверпуля Юрген Клопп назвав найбільш вдалий трансфер під час роботи у клубі.

— Трент Александер-Арнольд. Нам навіть не довелося його купувати, просто мій асистент Пеп Ліндерс привів нового гравця і сказав: У молодіжці він грав опорника. Може грати в захисті, може грати на правому або лівому фланзі.

Ми підтягнули його до основи, але виникла проблема: фізичні кондиції були недостатніми. Це нормально, оскільки він ще зовсім молодий. Але ми відразу побачили, що в плані футбольних навичок питань бути не може. Довелося попрацювати над його формою. Далі він зробив ще кілька кроків самостійно. Це було неймовірно і дуже приємно, – розповів Клопп.

За час роботи Клоппа в Ліверпулі мерсисайдці підписали таких футболістів, як Вірджіл ван Дейк, Мохаммед Салах, Садіо Мане, Джорджиньо Вейналдум, Жоель Матіп, Набі Кейта, Алекс Окслейд-Чемберлен, Ендрю Робертсон, Фабіньо, Аліссон та інші.

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На момент зупинки чемпіонату Англії з футболу Ліверпуль посідає першу сходинку з 25-очковим відривом від Манчестер Сіті.

До речі, у мережі з’явилося відео нової домашньої форми Ліверпуля на сезон-2020/21.

Джерело: Mirror

Фото: Dreamstime

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