У мережі з’явилося відео нової домашньої форми лідера чемпіонату АПЛ Ліверпуля на сезон-2020/21.

Форма буде червоного кольору з білою та темно-бірюзовою окантовкою на комірі та на рукавах. Подібне забарвлення було на формі збірної Португалії під час чемпіонату світу з футболу 2018 року.

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Під коміром нанесено число 96 – в пам’ять про 96 фанатів мерсисайдського клубу, які загинули у тисняві на стадіоні Хіллсборо.

Шорти та гетри домашньої форми Ліверпуля будуть червоними.

Виробником нового комплекту екіпірування став американський бренд спортивного одягу Nike, який замінить New Balance.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Ліверпуль виграв суд у свого постачальника спортивного екіпірування New Balance.