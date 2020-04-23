PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт

З’явилося відео з новою формою Ліверпуля на сезон-2020/21

У мережі з’явилося відео нової домашньої форми лідера чемпіонату АПЛ Ліверпуля на сезон-2020/21.

Форма буде червоного кольору з білою та темно-бірюзовою окантовкою на комірі та на рукавах. Подібне забарвлення було на формі збірної Португалії під час чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Читайте: Мане образився на Клоппа через Ван Дейка та хоче покинути Ліверпуль

Під коміром нанесено число 96 – в пам’ять про 96 фанатів мерсисайдського клубу, які загинули у тисняві на стадіоні Хіллсборо.

Шорти та гетри домашньої форми Ліверпуля будуть червоними.

Виробником нового комплекту екіпірування став американський бренд спортивного одягу Nike, який замінить New Balance.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року Ліверпуль виграв суд у свого постачальника спортивного екіпірування New Balance.

Фото: Getty Images

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка