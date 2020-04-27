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Факти / Спорт

99-річний дідусь заспівав гімн Ліверпуля і очолив британські чарти

Ветеран Другої світової війни Том Мур, якому 30 квітня виповниться 100 років, заспівав гімн англійського Ліверпуля You’ll Never Walk Alone та очолив чарт британських синглів The Official Charts Company.

Чоловік виконав пісню спільно з тенором Майклом Боллом і хором співробітників національної служби охорони здоров’я Великої Британії.

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Виконання You’ll Never Walk Alone стало благодійною акцією для фонду охорони здоров’я Британії. Всі гроші від продажу пісні підуть до фонду служби охорони здоров’я.

99-річний Том Мур став найстарішим виконавцем на вершині британських чартів.

Цікаво, що раніше Том Мур зібрав €4,5 млн на боротьбу з Covid-19.

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