Ветеран Другої світової війни Том Мур, якому 30 квітня виповниться 100 років, заспівав гімн англійського Ліверпуля You’ll Never Walk Alone та очолив чарт британських синглів The Official Charts Company.

Чоловік виконав пісню спільно з тенором Майклом Боллом і хором співробітників національної служби охорони здоров’я Великої Британії.

Читайте: У лікарні в Англії заспівали You’ll Never Walk Alone – Клопп розплакався

Виконання You’ll Never Walk Alone стало благодійною акцією для фонду охорони здоров’я Британії. Всі гроші від продажу пісні підуть до фонду служби охорони здоров’я.

99-річний Том Мур став найстарішим виконавцем на вершині британських чартів.

Цікаво, що раніше Том Мур зібрав €4,5 млн на боротьбу з Covid-19.