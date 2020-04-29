Розіграш чемпіонату англійської Прем’єр-ліги сезону-2019/20 можуть відновити 13 червня.

Керівництво ліги намагається домогтися дозволу уряду країни на відновлення турніру.

Раніше повідомлялося, що за сприятливої ​​епідеміологічної ситуації команди зможуть почати тренування в травні, а матчі будуть проводити з 8 червня.

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Нині частина клубів АПЛ впевнена, що відновити чемпіонат ліпше з 13 червня. Це питання мають обговорити під час загальних зборів ліги, які відбудуться у п’ятницю.

Чемпіонат Англії призупинили 13 березня через пандемію Covid-19. 17 квітня клуби АПЛ домовилися дограти матчі, що залишилися.

Також стало відомо, що керівництво англійської Прем’єр-ліги розглядає можливість змінити правило замін футболістів під час матчу після відновлення сезону.