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Факти / Спорт

Екс-футболіст МЮ Гарі Невілл анонсував повернення АПЛ

Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гарі Невілл анонсував дату повернення АПЛ після вимушеної перерви через пандемію коронавірусу.

— 8 червня англійська Прем’єр-ліга повертається! Інформація анонімна – ніхто не хоче ставити біля неї своє ім’я, – написав 45-річний Невілл.

Екс-футболіст та експерт Sky Sports виступає проти відновлення турніру, вважаючи, що пік епідемії ще не пройдений.

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На момент зупинки чемпіонату у турнірній таблиці лідирує Ліверпуль, якому залишилося набрати шість очок для завоювання чемпіонського титулу.

Нагадаємо, у Франції ухвалили рішення про дострокове завершення футбольного сезону через пандемію коронавірусу.

Фото: Dreamstime

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