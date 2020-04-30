Колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гарі Невілл анонсував дату повернення АПЛ після вимушеної перерви через пандемію коронавірусу.

— 8 червня англійська Прем’єр-ліга повертається! Інформація анонімна – ніхто не хоче ставити біля неї своє ім’я, – написав 45-річний Невілл.

June 8th for the @premierleague return! This is being briefed anonymously. No-one wants to put their name against this one! — Gary Neville (@GNev2) April 30, 2020

Екс-футболіст та експерт Sky Sports виступає проти відновлення турніру, вважаючи, що пік епідемії ще не пройдений.

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На момент зупинки чемпіонату у турнірній таблиці лідирує Ліверпуль, якому залишилося набрати шість очок для завоювання чемпіонського титулу.

Нагадаємо, у Франції ухвалили рішення про дострокове завершення футбольного сезону через пандемію коронавірусу.