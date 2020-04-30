Факти ICTV пропонують згадати переможний матч київського Динамо у 1999 році проти одного з найкращих футбольних клубів світу – мадридського Реалу.

В рамках матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів команда Валерія Лобановського зустрічалася з мадридським Реалом Джона Тошака. Королівський клуб на той момент був чинним володарем Кубка чемпіонів і Міжконтинентального кубка.

Читайте: Мессі очолив список найкращих футболістів світу за останні 25 років

Перший матч в Іспанії завершився з рахунком 1:1, а у другому на переповненому Олімпійському кияни впевнено здолали опонента – 2:0 та пройшли далі.

Двічі відзначився Андрій Шевченко, який міг забивати і втретє, проте не реалізував пенальті на 63-й хвилині. Переможцем одинадцятиметрової дуелі став Бодо Іллгнер.

Динамо – Реал Мадрид – 2:0

Голи: Шевченко, 63′ 80′

Динамо: Шовковський, Ващук, Лужний, Головко, Каладзе, Хацкевич, Гусін, Кардаш (Белькевич, 46), Косовський (Яшкін, 87), Шевченко, Ребров.

Реал: Іллгнер, Пануччі, Кампо, Йєрро, Роберто Карлос, Редондо, Санчіс (Гути, 71), Зеедорф (Шукер, 66), Рауль, Ярні (Карамбе, 81), Мор’єнтес.

До речі, в УЄФА визначилися з датою старту сезону-2020/21 у єврокубках.

Фото: Динамо Київ