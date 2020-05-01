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Чемпіонат Португалії з футболу поновиться наприкінці травня

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта підтвердив, що футбольні змагання в країні відновляться в останні вихідні травня.

Їх призупинили через стрімку ситуацію з коронавірусом в країні.

Вже 4 травня футболісти отримають дозвіл проводити тренування на відкритому повітрі.

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Перші матчі чемпіонату Португалії пройдуть 30 та 31 травня. Усі поєдинки поки що проходитимуть без глядачів.

Ці рішення були ухвалені за підсумками наради з керівництвом Федерації футболу Португалії.

Нагадаємо, УЄФА хоче, щоб всі національні чемпіонати дограли до 31 липня.

Джерело: Mundo Deportivo

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