Якщо з 11 травня вступають в силу послаблення карантину, український футбол також вийде на поле.
Про це пише директор телеканалу Футбол Олександр Денісов у себе на сторінці Facebook.
З 12 по 17 травня всі гравці і тренери клубів української Прем’єр ліги повинні будуть пройти тест на коронавірус.
До кінця травня у клубів буде час на підготовку до чемпіонату.
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Попередній розклад турів:
- 30 травня – 24 тур;
- 6 червня – 25 тур;
- 13 червня – 26 тур;
- 17 червня – 27 тур;
- 19 червня – 28 тур;
- 27 червня – 29 тур;
- 6 липня – 30 тур;
- 10 липня – 31 тур;
- 13 липня – 32 тур.
Півфінали Кубка України заплановані на 10 червня, а фінал – 17 липня.
– Такий календар відправлений на розгляд та затвердження всім клубам УПЛ, – каже Денісов.
Як писали Факти ICTV, прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта підтвердив, що футбольні змагання в країні відновляться в останні вихідні травня.
Джерело: Олександр Денісов