Якщо з 11 травня вступають в силу послаблення карантину, український футбол також вийде на поле.

Про це пише директор телеканалу Футбол Олександр Денісов у себе на сторінці Facebook.

З 12 по 17 травня всі гравці і тренери клубів української Прем’єр ліги повинні будуть пройти тест на коронавірус.

До кінця травня у клубів буде час на підготовку до чемпіонату.

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Попередній розклад турів:

30 травня – 24 тур;

6 червня – 25 тур;

13 червня – 26 тур;

17 червня – 27 тур;

19 червня – 28 тур;

27 червня – 29 тур;

6 липня – 30 тур;

10 липня – 31 тур;

13 липня – 32 тур.

Півфінали Кубка України заплановані на 10 червня, а фінал – 17 липня.

– Такий календар відправлений на розгляд та затвердження всім клубам УПЛ, – каже Денісов.

Як писали Факти ICTV, прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта підтвердив, що футбольні змагання в країні відновляться в останні вихідні травня.

Джерело: Олександр Денісов