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Чемпіонат України з футболу поновиться у кінці травня – попередні дати турів

Якщо з 11 травня вступають в силу послаблення карантину, український футбол також вийде на поле.

Про це пише директор телеканалу Футбол Олександр Денісов у себе на сторінці Facebook.

З 12 по 17 травня всі гравці і тренери клубів української Прем’єр ліги повинні будуть пройти тест на коронавірус.

До кінця травня у клубів буде час на підготовку до чемпіонату.

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Попередній розклад турів:

  • 30 травня – 24 тур;
  • 6 червня – 25 тур;
  • 13 червня – 26 тур;
  • 17 червня – 27 тур;
  • 19 червня – 28 тур;
  • 27 червня – 29 тур;
  • 6 липня – 30 тур;
  • 10 липня – 31 тур;
  • 13 липня – 32 тур.

Півфінали Кубка України заплановані на 10 червня, а фінал – 17 липня.

– Такий календар відправлений на розгляд та затвердження всім клубам УПЛ, – каже Денісов.

Як писали Факти ICTV, прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта підтвердив, що футбольні змагання в країні відновляться в останні вихідні травня.

Джерело: Олександр Денісов

Фото: Dreamstime

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