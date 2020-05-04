Наступний сезон АПЛ може пройти без глядачів – Sky Sports

Футбольні клуби англійської Прем’єр-ліги не виключають, що всі матчі наступного сезону чемпіонату пройдуть за закритими дверима.

Чемпіонат Англії призупинили 13 березня через пандемію коронавірусу, не відігравши 92 матчі. У п’ятницю клуби ліги провели нараду, під час якої домовилися дограти чемпіонат, якщо отримають дозвіл на це від уряду країни.

Читайте: Клопп назвав свій найкращий трансфер під час роботи в Ліверпулі

Клуби АПЛ очікують, що матчі чемпіонату можна буде проводити в попередньому режимі тільки після розробки вакцини від коронавірусу.

Раніше АПЛ заявляла, що дострокове завершення сезону обійдеться лізі в 1 млрд фунтів, а проведення цілого сезону без глядачів може привести до ще більш відчутних втрат.

Нагадаємо, колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гарі Невілл анонсував дату повернення АПЛ.