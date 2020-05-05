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Факти / Спорт

АПЛ планує безкоштовно транслювати матчі у YouTube

Англійська Прем’єр-ліга планує після відновлення чемпіонату, який призупинили через пандемію Covid-19, безкоштовно транслювати окремі матчі на платформі YouTube.

Більшість ігор будуть показані на телеканалах Sky Sport та BT Sport, однак деякі ігри транслюватимуться і в YouTube.

Читайте: Наступний сезон АПЛ може пройти без глядачів – Sky Sports

Відзначимо, що АПЛ не надавала право на безкоштовні трансляції із сезону-2013/14.

Чемпіонат Англії призупинили 13 березня через пандемії коронавірусу. До завершення поточного сезону АПЛ залишилися зіграти 92 матчі.

1 травня клуби ліги провели нараду, під час якої домовилися дограти чемпіонат, якщо отримають дозвіл на це від уряду країни.

Тим часом у Франції уряд заборонив проводити спортивні події до осені. Через відповідне рішення чемпіонат країни з футболу достроково завершили.

Джерело: The Sun

Фото: Getty Images

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