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Факти / Спорт

Відновлення чемпіонату Німеччини з футболу відклали

Уряд Німеччини перенесе терміни відновлення нинішнього розіграшу Бундесліги.

6 травня федеральний канцлер Ангела Меркель оголосить, що матчі можна буде знову проводити не раніше 22 травня.

Терміни були визначені на тлі вимоги уряду дотриматися двотижневого карантину перед поновленням першості.

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Спершу Бундесліга планувала відновити сезон 9 травня. Пізніше старт перенесли на 15 травня, і очікувалося, що влада Німеччини схвалить нові терміни.

Чемпіонат Німеччини призупинили у березні через пандемію Covid-19. Єдиною країною Європи, де продовжують проходити матчі вищої ліги, залишається Білорусь.

До речі, колишній футболіст німецького Шальке Хіаннік Камба, якого визнали загиблим у 2016 році, знайшли живим у Гельзенкірхені.

Джерело: talkSPORT

Фото: Getty Images

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