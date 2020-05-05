Футболіста Шальке, якого визнали мертвим 4 роки тому, знайшли живим

Колишній футболіст німецького Шальке Хіаннік Камба, якого визнали загиблим у 2016 році, знайшли живим у Гельзенкірхені.

Офіційно Камба загинув внаслідок автомобільної аварії у 2016 році у Конго. Однак повідомляється, що ця інформація виявилася помилковою, оскільки 33-річного спортсмена знайшли живим у Гельзенкірхені.

Смерть колишнього футболіста Шальке була сфальсифікована для отримання виплати за страховкою. Зараз він працює хіміком в одній з енергетичних компаній.

Прокуратура порушила справу щодо дружини Камба. Жінка надала страховій агенції всі необхідні документи, що підтверджують смерть спортсмена. Передбачається, що вони могли бути підробленими.

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Камба є вихованцем Шальке. Він виступав за юнацьку та молодіжну команди з 2003 по 2007 рік. В його активі 59 матчів та один забитий м’яч. Після цього футболіст грав у клубах з нижчих дивізіонів чемпіонату Німеччини.

Раніше прокуратура Швейцарії закрила кримінальну справу проти Франца Беккенбауера про відмивання грошей та незаконне збагачення під час його перебування на посту глави заявочного комітету чемпіонату світу з футболу 2006 року у Німеччині.

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