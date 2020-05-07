Ломаченко та Усик потрапили до бази Миротворця

Українських боксерів Олександра Усика та Василя Ломаченка внесли до бази Миротворця.

Обох спортсменів звинувачують у запереченні російської агресії, участі в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії, маніпуляції суспільно значущою інформацією та запереченні ПЦУ.

— Повторюючи кремлівські тези про єдинонародність, відкидаючи російську агресію і заперечуючи незалежність українського православ’я від контролю Росії (країна-агресор) РПЦ, вони стали на сторону зрадників України, – йдеться у повідомленні на сайті Миротворця.

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Боксери потрапили до бази Миротворця після виходу російського документального фільму про церкву Здрастуй, брате! Христос воскрес. У фільмі боксери розповідають про дружбу з росіянами та заявляють, що українці та росіяни – це один народ.

Джерело: Myrotvorets