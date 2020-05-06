Усик та Ломаченко знялися у російському фільмі про церкву

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко знялися у документальному фільмі Здрастуй, брате! Христос воскрес, який знятий російським чоловічим монастирем у селі Корсунь в Орловській області та Києво-Печерською лаврою.

Також у зйомках взяв участь митрополит УПЦ (МП) Онуфрій.

Відео опубліковане на YouTube-каналі російського монастиря Корсунська пустинь. В анотації картини йдеться:

— Фільм розповідає про віру, дружбу, братів у Христі відомих українських боксерів чемпіонів світу Василя Ломаченка, Олександра Усика та російських спортсменів. У нелегкі часи для канонічної православної церкви України бійці залишаються відданими Богу, вірі, вітчизні!

У фільмі Усик розповідає, що продовжить дружити з росіянами, попри анексію Криму та війну на Донбасі.

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А Ломаченко заявив, що для нього українці з росіянами це взагалі один народ:

— По суті, ми є одним народом. Для мене з дитинства, коли я ріс, не було поняття Росія, Україна, Білорусь. Я завжди думав, що ми єдиний народ, що ми всі православні християни, живемо всі на одній землі. А сьогодні нам намагаються підмінити всі принципи та віру, – заявив Ломаченко.

Нагадаємо, у січні Ломаченко опублікував провокативне відео про православ’я та російський спецназ на своїй сторінці в Instagram. На критику, яка обрушилася на нього після публікації відео, спортсмен відповів віршем.

Джерело: Корсунская пустынь