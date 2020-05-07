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Пауло Дібала нарешті вилікувався від Covid-19

Аргентинський форвард італійського Ювентуса Пауло Дібала одужав після зараження коронавірусною інфекцією.

Дібала двічі здав тести на наявність Covid-19 в організмі, які показали негативний результат. Період перебування гравця на карантині завершено.

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У квітні футболіст здавав ряд тестів, які, попри відсутність симптомів захворювання, давали позитивний результат.

— Моє обличчя говорить саме за себе – я остаточно вилікувався від Covid-19, – написав Дібала у себе в Instagram.

 

 

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Про зараження 26-річного Дібали та його дівчини стало відомо 21 березня. Аргентинець став третім футболістом б’янконері після Даніеле Ругані та Блеза Матюїді, у кого було діагностовано коронавірус.

Чемпіонат Італії призупинили у березні. Очікується, що команди відновлять тренування 18 травня.

Фото: Paulo Dybala

Джерело: Juventus

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