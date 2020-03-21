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Факти / Спорт

Третій футболіст Ювентуса заразився коронавірусом

Нападаючий туринського Ювентуса і національної команди Аргентини Пауло Дібала, а також його дівчина заразилися коронавірусом.

Про це футболіст повідомив на сторінках своїх соцмереж.

– Привіт усім, я хотів повідомити, що ми отримали результати тесту на Covid-19. У мене і Оріани позитивний результат.

На щастя, ми прекрасно відчуваємо себе. Дякую за ваші повідомлення і всім привіт, – написав Дібала в Twitter.

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Нагадаємо, увесь клуб зараз на карантині після того, як стало відомо про зараження захисника Ругані.

Про хворобу 25-річного захисника стало відомо 11 березня. Туринський Ювентус заявив, що інфекція Covid-19 у Ругані поки проходить без симптомів.

Фото: Dreamstime

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