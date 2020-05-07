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Розклад матчів першого туру Бундесліги після карантину

Чемпіонат Німеччини поновиться поєдинками 26-го туру. Перші матчі у Бундеслізі відбудуться вже наступної суботи, 16 травня.

Всі матчі проходитимуть за закритими дверима.

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Матчі 26-го туру пройдуть 16-18 травня, 27-го туру – 22-24 травня, 28-го туру – 26-27 травня, 29-го туру – 29 травня – 1 червня, 30-го туру – 5-8 червня, 31-го туру – 12-14 червня, 32-го туру – 16-17 червня, 33-го туру – 20 червня, 34-го туру – 27-28 червня.

Розклад матчів 26 туру Бундесліги:

16 квітня, субота

  • 16:30 Боруссія Дортмунд – Шальке
  • 16:30 РБ Лейпциг – Фрайбурґ
  • 16:30 Хоффенхайм – Герта
  • 16:30 Аугсбург – Вольфсбург
  • 16:30 Фортуна Дюссельдорф – Падерборн
  • 19:30 Айнтрахт Франкфурт – Боруссія Менхенгладбах

17 травня, неділя

  • 16:30 Кельн – Майнц
  • 19:00 Уніон Берлін – Баварія Мюнхен

18 травня, понеділок

  • 21:30 Вердер Бремен – Байєр Леверкузен

Німецький футбольний союз планує завершити поточний сезон до 27-28 червня.

До речі, АПЛ планує безкоштовно транслювати матчі у YouTube.

Фото: Getty Images

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