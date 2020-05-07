Чемпіонат Німеччини поновиться поєдинками 26-го туру. Перші матчі у Бундеслізі відбудуться вже наступної суботи, 16 травня.
Всі матчі проходитимуть за закритими дверима.
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Матчі 26-го туру пройдуть 16-18 травня, 27-го туру – 22-24 травня, 28-го туру – 26-27 травня, 29-го туру – 29 травня – 1 червня, 30-го туру – 5-8 червня, 31-го туру – 12-14 червня, 32-го туру – 16-17 червня, 33-го туру – 20 червня, 34-го туру – 27-28 червня.
Розклад матчів 26 туру Бундесліги:
16 квітня, субота
- 16:30 Боруссія Дортмунд – Шальке
- 16:30 РБ Лейпциг – Фрайбурґ
- 16:30 Хоффенхайм – Герта
- 16:30 Аугсбург – Вольфсбург
- 16:30 Фортуна Дюссельдорф – Падерборн
- 19:30 Айнтрахт Франкфурт – Боруссія Менхенгладбах
17 травня, неділя
- 16:30 Кельн – Майнц
- 19:00 Уніон Берлін – Баварія Мюнхен
18 травня, понеділок
- 21:30 Вердер Бремен – Байєр Леверкузен
Німецький футбольний союз планує завершити поточний сезон до 27-28 червня.
До речі, АПЛ планує безкоштовно транслювати матчі у YouTube.