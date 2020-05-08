Інтер та Мілан презентували проект стадіону за €1 млрд

Італійські клуби Інтер та Мілан презентували спільний проект нового стадіону та парку розваг у районі Сан-Сіро.

Проект включає два варіанти будівництва нової арени при частковому збереженні нинішнього домашнього стадіону клубів.

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Від стадіону Джузеппе Меацца (Сан-Сіро) залишать тільки нижні трибуни, сама арена стане частиною спортивно-розважального кластеру.

| STADIO Inter e Milan hanno presentato i progetti per la rifunzionalizzazione dell’attuale stadio “Giuseppe Meazza” e la creazione di un nuovo Distretto per lo Sport e il Tempo Libero a San Siro https://t.co/w6R099XwpD#FCIM @NuovoStadioMI pic.twitter.com/FkM9ZbktrK — Inter (@Inter) May 7, 2020

Місткість нового стадіону складе не більше 60 тис. місць. Поруч з ареною розташовуватиметься зелена зона розміром 106 тис.м².

Вартість проекту оцінюється приблизно в €1 млрд.

Арена Сан-Сіро, на якій нині виступають обидві міланські команди, відкрилася у вересні 1926 року. У 1979 році стадіон перейменували на честь колишнього легендарного футболіста обох клубів Джузеппе Меацца.

До речі, у Китаї стартувало будівництво стадіону у формі квітки лотоса за €1,5 млрд.

Фото: Inter

Джерело: Inter