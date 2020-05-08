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Факти / Спорт

Інтер та Мілан презентували проект стадіону за €1 млрд

Італійські клуби Інтер та Мілан презентували спільний проект нового стадіону та парку розваг у районі Сан-Сіро.

Проект включає два варіанти будівництва нової арени при частковому збереженні нинішнього домашнього стадіону клубів.

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Від стадіону Джузеппе Меацца (Сан-Сіро) залишать тільки нижні трибуни, сама арена стане частиною спортивно-розважального кластеру.

Місткість нового стадіону складе не більше 60 тис. місць. Поруч з ареною розташовуватиметься зелена зона розміром 106 тис.м².

Вартість проекту оцінюється приблизно в €1 млрд.

Арена Сан-Сіро, на якій нині виступають обидві міланські команди, відкрилася у вересні 1926 року. У 1979 році стадіон перейменували на честь колишнього легендарного футболіста обох клубів Джузеппе Меацца.

До речі, у Китаї стартувало будівництво стадіону у формі квітки лотоса за €1,5 млрд.

Фото: Inter

Джерело: Inter

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