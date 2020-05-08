У Мілані виявили три нових випадки зараження коронавірусом

Італійський журналіст Ніколо Скіра повідомив, що троє співробітників структури футбольного клубу Мілан здали позитивні тести на Covid-19.

За його словами, після нових випадків зараження у Фіорентині та Сампдорії відновлення поточного сезону чемпіонату Італії стає все менш ймовірним.

— Пандемія Covid-19 у світі футболу посилюється. Після шести випадків зараження коронавірусом у Фіорентині та чотирьох у Самдорії, Covid-19 зафіксували у Мілані, де позитивні тести на вірус здали три особи. Відновлення Серії А стає проблематичним, – написав Скіра у Twitter.

Журналіст не уточнює, хто саме заразився вірусом – футболісти чи персонал.

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Сезон Серії А призупинили 11 березня через пандемії Covid-19. На момент паузи лідером чемпіонату є туринський Ювентус, який за 26 турів набрав 63 очки. На один бал від б’янконері відстав римський Лаціо. Мілан посідає сьоме місце і має у своєму активі 36 очок.

Уряд країни дозволив італійським футболістам з 4 травня тренуватися в індивідуальному режимі.

До речі, форвард туринського Ювентуса Пауло Дібала повідомив, що нарешті одужав від коронавірусу.

Джерело: Nicolò Schira