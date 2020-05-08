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Факти / Спорт

Невідомі обчистили будинки Лемпарда та покійного власника Лестера

Банда зловмисників пограбувала будинки головного тренера лондонського Челсі Френка Лемпарда та покійного власника Лестер Сіті Вішая Шріваддханапрабхі.

З будинку Лемпарда зникли ювелірні прикраси та годинник на суму близько €68 тис.

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Пограбування будинку тайського мільярдера, який трагічно загинув під час катастрофи гелікоптера у жовтні 2018 року, відбулося через 10 днів після проникнення у маєток Лемпарда.

З будинку покійного власника лис, який знаходиться у Найтсбріджі, викрали цінності на суму, що перевищує €1 млн.

Поліція припускає, що в обох випадках діяло одне й те ж злочинне угрупування.

Нагадаємо, колишній захисник Манчестер Юнайтед та збірної Англії Гарі Невілл анонсував дату повернення АПЛ після вимушеної перерви через пандемію коронавірусу.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

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